Meteo FIRENZE: nuove NUBI nel corso del weekend. Qualche PIOGGIA ad inizio settimana (Di sabato 8 febbraio 2020) Il Meteo su FIRENZE risulterà soleggiato sabato, mentre domenica avremo NUBI sparse in graduale accentuazione con temperature in ulteriore rialzo. Per l'inizio di settimana avremo anche Qualche debole PIOGGIA, in un contesto decisamente ventoso. Sabato 8: poco nuvoloso. Temperatura da 1°C a 11°C. Pressione atmosferica media: 1029 hPa, stazionaria. Vento: in media da Ovest 3 Km/h. Zero Termico: circa 1900 metri. Domenica 9: NUBI sparse, ventoso a tratti. Temperatura da 2°C a 13°C. Pressione atmosferica media: 1031 hPa, in aumento. Vento: in media da Sud/Sud-Ovest 8 Km/h, raffiche 31 Km/h. Zero Termico: circa 2000 metri. Lunedì 10: coperto con pioviggine, molto ventoso a tratti. Stima PIOGGIA 1 mm. Temperatura da 7°C a 15°C. Pressione atmosferica media: 1024 hPa, in diminuzione. Vento: in media da Ovest/Sud-Ovest 20 Km/h, raffiche 54 Km/h. Zero Termico: circa 2900 ... meteogiornale

ProtCivComuneFi : Previsioni domani #meteo #Lamma #firenze: poco nuvoloso Temperature min -2 max 14 - ProtCivComuneFi : Previsioni domani #meteo #Lamma #firenze: poco nuvoloso min -2 max 14 - ProtCivComuneFi : Previsioni oggi #meteo #Lamma #firenze: sereno min 5 max 14 -