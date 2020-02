LIVE Volta a la Comunitat Valenciana 2020, quarta tappa in DIRETTA: Pogacar e Valverde si giocano tutto nella frazione regina della corsa (Di sabato 8 febbraio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La cronaca della terza tappa – Il programma della frazione odierna Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della quarta tappa della Volta a la Comunitat Valenciana 2020. La frazione odierna, la più attesa delle cinque in programma, è cominciata poco prima delle ore 12.00 da Calp e si snoderà lungo un percorso di 170 km fino ad Altea (Sierra de Bernia). La tappa di oggi è certamente quella che più di tutte potrà essere decisiva per la vittoria finale, dal momento che alcuni corridori potrebbero piazzare distacchi molto significativi per la classifica generale. I primi tre appuntamenti hanno avuto come grande protagonista il velocista olandese Dylan Groenewegen (Team Jumbo-Visma), che ha mostrato di essere in forma smagliante aggiudicandosi in volata sia la frazione inaugurale conclusasi a Vila-Real sia quella di ... oasport

LuigiBrugnaro : Oggi ancora una volta, #Venezia ha saputo dimostrare unità, giocando in squadra Con il brillamento della bomba dell… - OA_Sport : LIVE Volta a la Comunitat Valenciana 2020, quarta tappa in DIRETTA: Pogacar e Valverde si giocano tutto nella frazi… - milkaiola : RT @Barbara54827371: Quando dico che Jin è una divinità. Lui ed Epiphany mi uccidono ogni volta, live poi è un qualcosa che toglie il fiato… -