Ci sono cinque operai indagati per il Frecciarossa 9595 deragliato a Casalpusterlengo in provincia di Lodi. Si tratta per ora solo di un atto dovuto, perché a lavorare sullo scambio al "chilometro 166+771", fino a un'ora prima del disastro, è stata proprio quella squadra di Rfi. Per questo la procura di Lodi, titolare dell'inchiesta, ha iscritto i loro nomi nel registro degli indagati. I cinque operai indagati per il Frecciarossa 9595 deragliato a Lodi Gli specialisti del Noif, il Nucleo operativo incidenti ferroviari della Polfer, stanno svolgendo per la Procura di Lodi le indagini che hanno al centro anche la mancata segnalazione al sistema elettronico di sicurezza dello scambio in 'svio'. E si prospettano degli accertamenti irripetibili sui binari che hanno necessariamente comportato l'iscrizione nel Registro degli indagati dei cinque operai. I tecnici e gli ...

