Fibromialgia, da Salerno si rilancia la sfida per dare voce ai malati invisibili (Di sabato 8 febbraio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – “Dalla nostra nascita nel 2016, abbiamo lavorato incessantemente e con tutte le nostre energie per diventare visibili agli occhi della società che non ci vede”. Così Barbara Suzzi, Presidente Comitato Fibromialgici Uniti a Salerno. La numero uno della CFU, con Catia Bugli del comitato direttivo della Associazione, ha inviato da Salerno una lettera al Ministro della Salute Roberto Speranza. “Abbiamo urgenza, urgenza – dicono – di essere finalmente ascoltate, non solo ‘auditore’ non intervistate in mille occasioni, non accettate al Ministero o altri ambiti istituzionali dai quali usciamo sempre con le stesse rassicurazioni….sempre uguali…mese dopo mese, anno dopo anno”. L’occasione per chiedere al Ministero di intervenire è il convegno ‘Fibromialgia, patologia invalidante, nuove frontiere terapeutiche e aspetti ... anteprima24

GazzettaSalerno : Fibromialgia, da Salerno si rilancia la sfida per dare voce ai malati invisibili. - ottopagine : Fibromialgia, riparte la sfida per dare voce ai malati #Salerno -