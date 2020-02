Caso Gregoretti, Salvini cambia strategia: la Lega pronta a non votare l’ok al processo (Di domenica 9 febbraio 2020) La strategia di Matteo Salvini sul Caso Gregoretti potrebbe cambiare. Pronto il no della Lega al processo che potrebbe abbandonare l’Aula. ROMA – cambia la strategia di Matteo Salvini sul Caso Gregoretti. A pochi giorni dal voto in Senato, il leader della Lega potrebbe consigliare ai suoi di non votare a favore del processo. L’idea è quella di astenersi o abbandonare l’Aula durante la chiamata. Al momento, come spiega il Corriere della Sera, si tratta di un’ipotesi visto che i consiglieri più vicini all’ex ministro dell’Interno gli consigliano di muoversi con cautela per non compromettere un consenso che nelle ultime settimane sembra essere leggermente in discesa. Riflessioni in corso in via Bellerio Saranno giorni di riflessioni in via Bellerio. L’ipotesi più probabile al momento sembra essere quella di astenersi dal voto ma ... newsmondo

