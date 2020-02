Bugo scappa e lascia Morgan da solo sul palco a Sanremo 2020 (Di sabato 8 febbraio 2020) Clamoroso durante l’esibizione di Bugo e Morgan con Sincero. Quasi subito però il compare di Morgan scappa dal palco e non si trova più. L’esibizione è clamorosamente interrotta con Fiorello che corre sul palco e cerca di limitare i danni. Risate e sconcerto in sala stampa. Fiorello prova a stemperare la tensione: “i danni li hai fatti te quando li hai messi insiem”. Poi lancia una battuta provocatoria: “Eleggiamo il vincitore e domani non veniamo. Ma chi se ne frega della pubblicità avete il canone”. L'articolo Bugo scappa e lascia Morgan da solo sul palco a Sanremo 2020 proviene da Giornalettismo. giornalettismo

auro__catlady : Morgan entra solo Bugo arriva dopo Morgan canta un testo diverso Bugo scappa #Sanremo2020 - HSCHEMUSICA : BUGO SCAPPA DURANTE L'ESIBIZIONE! SCOPRI PERCHÉ ?? #Sanremo2020 #Sanremo70 #BugoeMorgan #Bugo - hserodau : 7.02.2020 1:50am, 70esima edizione BUGO SCAPPA DAL PALCO PERCHÉ MORGAN CAMBIA IL TESTO DELLA CANZONE IN DIRETTA Io c’ero. #Sanremo2020 -