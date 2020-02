Amazzonia, deforestazione record a gennaio: + 108% rispetto all’anno precedente (Di sabato 8 febbraio 2020) Durante lo scorso mese di gennaio le aree dell’Amazzonia in allarme deforestazione hanno raggiunto il loro livello record: 284, 27 chilometri quadrati, secondo dati del sistema satellitare di monitoraggio in tempo reale (Deter-B) dell’Istituto di ricerche spaziali del Brasile (Inpe). Il dato mostra un aumento del 108% rispetto allo stesso mese del 2019, quando le aree a rischio arrivano a 136,21 chilometri quadri, e conferma la tendenza alla crescita registrata durante tutto il 2019, con un aumento dell’85% delle aree amazzoniche in pericolo di deforestazione. «Quello di gennaio è un aumento preoccupante», ha commentato Carlos Nobre, climatologo dell’Università di San Paolo, al sito brasiliano Globo, «perché indica che i fattori che hanno portato all’aumento della deforestazione nel 2019 continuano ad essere molto attivi». «È ora di lanciare una ... open.online

MaxLandra : ..OK...CONTINUAMO A FARCI DEL MALE ..#BOLSONARO #Amazzonia, deforestazione record a gennaio: + 108% rispetto all'… - LVallemme : Ue-Mercosur: Sereni, l'Italia si batte per finalizzare l'accordo commerciale #deforestazione #Mercosur #Ue… - cospeonlus : La deforestazione in Amazzonia avanza, per fare spazio ad allevamenti intensivi. Il prossimo 8 febbraio vi aspettia… -