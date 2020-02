Uomini e Donne, anticipazioni 7 febbraio: scintille tra Carlo e Daniele (Di venerdì 7 febbraio 2020) Nuovo appuntamento del parterre senior di U&D Dopo tre giorni dedicati al parterre senior di Uomini e Donne, oggi pomeriggio su Canale 5 va in onda una nuova puntata dedicata al Trono classico. L’appuntamento odierno è quello registrato lo scorso 20 gennaio 2020, effettuato dopo la scelta in diretta di Giulio Raselli. Le anticipazioni fornite da Il Vicolo delle News, svelano che in studio ci saranno molte discussioni, soprattutto tra i due tronisti Carlo e Daniele. Quest’ultimi, infatti, stanno realizzando delle esterne con la stessa corteggiatrice, Ginevra, e mentre Pietropoli non sembra per nulla infastidito per il momento dalla situazione, mentre per l’ex gieffino rappresenta un problema. Spoiler U&D: lite in studio Le anticipazioni della puntata di oggi del Trono classico di Uomini e Donne, svelano che anche Sara e il suo corteggiatore Giuseppe avranno una ... kontrokultura

