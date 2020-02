UeD, Daniele Dal Moro a cuore aperto: “La presenza di Carlo? Ininfluente” (Di venerdì 7 febbraio 2020) UeD, Daniele Dal Moro si svela in una nuova interista: il tronista pronto a mettersi gioco Daniele Dal Moro si svela sul suo percorso a Uomini e Donne, in una nuova intervista sul Magazine del programma. Il nuovo tronista ha scelto di intraprendere questa esperienza televisiva poiché è un ragazzo che cerca costantemente stimoli, esperienze … L'articolo UeD, Daniele Dal Moro a cuore aperto: “La presenza di Carlo? Ininfluente” proviene da Gossip e Tv. gossipetv

infoitcultura : UeD, già un addio: quel gesto di Daniele Dal Moro non le è andato giù - zazoomnews : “Che delusione me ne vado”. UeD già un addio: quel gesto di Daniele Dal Moro non le è andato giù - #delusione… - Noovyis : (“Che delusione, me ne vado”. UeD, già un addio: quel gesto di Daniele Dal Moro non le è andato giù) Playhitmusic… -