Uccise boss di Castellammare: ordinanza in carcere per il killer (Di venerdì 7 febbraio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – I carabinieri del nucleo investigativo di Torre Annunziata hanno eseguito un'ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere, emessa dalla Corte di assise d'Appello di Napoli su richiesta della locale Direzione distrettuale antimafia per il tramite della Procura Generale, nei confronti di Pasquale Rapicano, attualmente detenuto per reati in materia di armi, ritenuto l'esecutore materiale dell'omicidio premeditato e aggravato dalle finalità mafiose di Pietro Scelzo, commesso il 18 novembre del 2006 a Castellammare di Stabia. La richiesta della misura restrittiva è stata avanzata dalla Procura Generale presso la Corte d'Appello di Napoli, con riferimento alla sentenza con la quale la Corte di assise d'Appello di Napoli, il 28 novembre del 2019, aveva condannato Rapicano alla pena dell'ergastolo

