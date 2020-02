Sophia Lillis nel cast del thriller The Thicket (Di venerdì 7 febbraio 2020) L'attrice Sophia Lillis farà parte del cast del thriller intitolato The Thicket, accanto a Noomi Rapace, Charlie Plummer e Peter Dinklage! Sophia Lillis, la sta di It, reciterà nel thriller The Thicket accanto a star del calibro di Noomi Rapace, Charlie Plummer e Peter Dinklage. Il film è attualmente in fase di pre-produzione e le riprese inizieranno nei prossimi mesi. Il progetto è un adattamento del romanzo scritto da Joe R. Lansdale, mentre la sceneggiatura è firmata da Chris Kelley e la regia sarà di Elliott Lester (Nightingale). La storia di The Thicket ha come protagonista un ragazzo chiamato Jack, la parte affidata a Charlie Plummer, che intraprende un'epica missione per salvare sua sorella, ruolo che verrà interpretato da Sophia Lillis, ... movieplayer

3cinematographe : #SophiaLillis, #NoomiRapace e #CharliePlummer sono le ultime tre aggiunte al cast del thriller The Thicket - BitzSi : possiamo smettere di parlare di wyatt oleff in quella macchina e cominciare a parlare di sophia lillis in quel fott… - badtasteit : IAmNotOkayWithThis: un nuovo teaser della serie #Netflix con #SophiaLillis -