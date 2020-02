Società Calcio Napoli, nel 2019 ricavi per 300 mln grazie a plusvalenze e diritti tv (Di venerdì 7 febbraio 2020) Sfiora i 300 milioni di euro il fatturato del Napoli nella stagione 2018/19. La Società partenopea, che ha chiuso l’esercizio al 30 giugno 2019 con un utile di 29,1 milioni di euro, ha infatti avuto ricavi per complessivi 299,8 milioni di euro, spinti dalle plusvalenze e dai diritti tv ad un passo dal record di 308 milioni fatto segnare nel bilancio 2017. Sono i numeri positivi per il club partenopeo pubblicati su ‘Calcio e Finanza’. Nel dettaglio, il valore della produzione è cresciuto del 39,1% rispetto ai 215,5 milioni di euro dell’esercizio al 30 giugno 2018. In particolare, dicevamo, a spingere la crescita del fatturato sono stati i diritti tv (+20% circa) e soprattutto le plusvalenze, quasi triplicate rispetto al precedente esercizio (+176%). Analizzando le cifre, i ricavi da stadio hanno avuto una contrazione di circa 3,2 milioni di euro, passando da 19 a ... ildenaro

Valedance11 : RT @TorinoFC_1906: Sabato le nostre Academy torneranno a colorare lo stadio Olimpico Grande Torino! ?? Prima del calcio d'inizio, i ragazzi… - Fprime86 : RT @Sport_Mediaset: #Arsenal, ipotesi #clamorosa: Wenger potrebbe tornare. L'ex tecnico potrebbe rientrare in società con un ruolo dirigenz… - Sport_Mediaset : #Arsenal, ipotesi #clamorosa: Wenger potrebbe tornare. L'ex tecnico potrebbe rientrare in società con un ruolo diri… -