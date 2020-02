“Sei Cinese, hai il Coronavirus”: Ragazzo Filippino Picchiato e Umiliato sul Bus (Di venerdì 7 febbraio 2020) Preso per Cinese nonché untore di coronavirus, un giovane Filippino è stato offeso e Picchiato su un bus urbano. Succede a Cagliari, in un clima di totale delirio, che porta la gente a reazioni che hanno dell’inverosimile. La notte scorsa, su un Bus che porta da Cagliari ad Assemini, un Ragazzo di 31 anni, di origini filippine ma residente in Sardegna dove vive e lavora, è stato aggredito. Il motivo dell’aggressione? Scambiato per Cinese, è stato accusato di diffondere il famigerato coronavirus. Ora, per una vera assurdità, il Ragazzo si trova ricoverato all’ospedale Brotzu con una prognosi di 30 giorni e un trauma facciale. Era notte fonda, oltre le 3.30, quando il giovane cameriere sale sul bus per fare ritorno ad Assemini da Cagliari. Una volta a bordo, ha la sfortuna di incontrare tre balordi che prima lo insultato e poi passano ai fatti: con la ... youreduaction

