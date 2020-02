Porticciolo di Pastena, il Comune sostituisce le ringhiere (Di venerdì 7 febbraio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoSalerno – Ha preso il via questa mattina nell’area del piccolo porto situato nella zona orientale di Salerno l’intervento per la sostituzione delle ringhiere e la messa in sicurezza dell’area danneggiata dalle violente mareggiate delle scorse settimane. Gli operai del Comune di Salerno si sono messi al lavoro per sostituire 100 metri di ringhiera che costeggia il Porticciolo turistico e che evita ai visitatori di poter finire sulla spiaggia sottostante. A sollecitare l’intervento era stato nei mesi scorsi il consigliere comunale Dante Santoro che aveva raccolto la preoccupazione dei residenti che chiedono da tempo un intervento di bonifica della spiaggia, spesso invasa dai rifiuti. L'articolo Porticciolo di Pastena, il Comune sostituisce le ringhiere proviene da Anteprima24.it. anteprima24

