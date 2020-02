‘Pechino Express 8’, Soleil Sorge svela quale è stato il momento più difficile vissuto durante il viaggio e lancia un gossip sulle coppie in gara! E su Jeremias Rodriguez… (Di venerdì 7 febbraio 2020) Sta per iniziare l’ottava edizione di Pechino Express, il programma di Rai2 condotto da Costantino Della Gherardescha che prenderà il via martedì 11 febbraio. Fra i partecipanti dell’avventura anche Soleil Sorge che insieme alla madre Wendy Kay formeranno la coppia #madreefiglia (QUI i dettagli sulla loro partecipazione), pronte per affrontare il difficoltoso viaggio attraverso la Thailandia, la Cina e la Corea del Sud. Abbiamo avuto modo di conoscere il carattere condottiero della Sorge già a Uomini e Donne, l’esperienza che le ha regalato la notorietà e la storia d’amore, purtroppo poi finita con Luca Onestini. Archiviate quindi le successive relazioni la bella influencer sembrava aver ritrovato la serenità al fianco del fratello di Belen Rodriguez, Jeremias. Tuttavia, anche la loro storia è naufragata (come vi avevamo raccontato QUI) e alle pagine del ... isaechia

