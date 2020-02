Nuoto di fondo, Gregorio Paltrinieri parteciperà alle World Series a Doha. Tre azzurri in Qatar (Di venerdì 7 febbraio 2020) La World Series FINA (il nuovo nome della vecchia Coppa del Mondo di Nuoto di fondo) scatterà sabato 15 febbraio con la prima tappa a Doha (Qatar). Riflettori puntati su Gregorio Paltrinieri, Campione Olimpico dei 1500 metri stile libero che si cimenterà sui 10 km in acque libere: il carpigiano ha già conquistato il pass per le Olimpiadi di Tokyo 2020 in questa specialità e in Medio Oriente incomincerà la sua marcia di avvicinamento verso i Giochi dove andrà a caccia di tre medaglie (800 in vasca dove è Campione del Mondo, fondo, e appunto 1500 in cui difende il titolo). Uno dei fari del Nuoto italiano sarà affiancato per l’occasione da Mario Sanzullo e Rachele Bruni (detentrice del trofeo, lo scorso anno fu terza a Doha): anche questi azzurri sono già ammessi alla prossima rassegna a cinque cerchi. CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DI ... oasport

