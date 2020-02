LIVE MotoGP, Test Sepang 2020 in DIRETTA: Quartararo vola davanti a Morbidelli, 9° Valentino Rossi. Marquez e Dovizioso non forzano (Di venerdì 7 febbraio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 7.22 Al momento impressionano i 50 giri messi a segno da Franco Morbidelli, contro i 39 di Alex Rins ed i 38 di Alex Marquez. Maverick Vinales ne ha conclusi 34, uno in più di Valentino Rossi, mentre Marc Marquez ne ha 37 come Fabio Quartararo. Andrea Dovizioso si limita a 23 tornate. 7.19 La pista di Sepang rimane vuota. Ora tutti i piloti sono fermi ai box per sfruttare la pausa pranzo. Vedremo chi sarà il primo a tornare sul tracciato per regalarci un po’ di azione. 7.16 Queste prime ore sulla pista malese stanno mettendo in mostra una Yamaha del team Petronas con ampie alette all’anteriore nella moto “Spec”. 2020 Sepang MotoGP Test times – Friday (2pm) <img src="https://s.w.org/images/core/emoji/12.0.0-1/72x72/1f449.png" alt=" oasport

