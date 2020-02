Incidente ad Altavilla Silentina, ferito un automobilista (Di venerdì 7 febbraio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoAltavilla Silentina (Sa) – È ricoverato in prognosi riservata presso l’ospedale Maria Santissima Addolorata di Eboli, il giovane automobilista di 37 anni, rimasto gravemente ferito questo pomeriggio, in un Incidente stradale avvenuto ad Altavilla Silentina. Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto, l’auto con alla guida il 37enne, originario del napoletano, si è schiantata contro un pullman, capovolgendosi e finendo fuori strada. Incastrato tra le lamiere dell’auto, per estrarre il giovane automobilista si è reso necessario l’intervento dei caschi rossi. Immediato l’arrivo sul posto dei sanitari del 118, dei Vigili del Fuoco e dei Carabinieri della locale stazione. ferito, l’automobilista è stato trasportato presso il presidio ospedaliero ebolitano dove resta ricoverato, mentre sulla dinamica dell’Incidente indagano i carabinieri agli ordini del ... anteprima24

tvoggi : AUTO FINISCE CONTRO UN BUS, GRAVE 35ENNE Un grave incidente stradale è avvenuto nel primo pomeriggio in località Fa… -