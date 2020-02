Huawei, OPPO, Vivo e Xiaomi creano la GDSA: nel mirino il monopolio del Play Store (Di venerdì 7 febbraio 2020) I giganti cinesi della telefonia dichiarano guerra al Google Play Store. Tra gli obiettivi della GDSA una più rapida e semplice distribuzione delle applicazioni. mondofox

MacGeneration : Huawei, Xiaomi, Oppo et Vivo s'allient contre le Play Store de Google - CretellaRoberta : Big cinesi sfidano Google sulle app: Media: Huawei, Xiaomi, Oppo e Vivo lavorano a piattaforma unica… - EntrepreneurHat : Huawei, Oppo, Vivo, and Xiaomi to create Play Store Alternative -