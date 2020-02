EVE Online sotto attacco DDoS: alcuni utenti non sono in grado di giocare da 9 giorni (Di venerdì 7 febbraio 2020) Normalmente quando si segnala un attacco DDoS ci sono conseguenze per un gioco Online, ha un impatto sui giocatori per alcune ore, forse per un giorno al massimo. Eppure nel caso di EVE Online ci sono giocatori che non sono stati in grado di giocare per ben nove giorni.Come riportato da PC Gamer, l'attacco è in corso da più di una settimana e ci sono ancora giocatori in tutto il mondo che non possono nemmeno prendere parte alla chat, per non parlare di far volare un'astronave.Gli sviluppatori di CCP hanno rilasciato una dichiarazione qualche giorno fa che recitava:Leggi altro... eurogamer

