È rissa Toscani-Benetton: "Ora non difendo più i ponti" (Di venerdì 7 febbraio 2020) Serena Pizzi Dopo le parole choc sulle vittime del ponte Morandi, il fotografo spara a zero: "Ora sono un uomo libero". Ma rimane senza lavoro Oliviero Toscani ne combina una in più del diavolo. Dopo aver detto in diretta a Un giorno da pecora, "Ma a chi interessa che caschi un ponte, ma smettiamola", riferendosi alle vittime morte schiacciate dal crollo del ponte Morandi e dopo aver visto il suo contratto con i Benetton stracciato, il fotografo non molla la presa. Sembrava che il mea culpa (tardivo) lo avesse fatto rinsavire e invece... dice di essersi "liberato". Ma andiamo per gradi. Così, forse, troveremo un filo logico - se mai dovesse esserci - nel suo ragionamento. Lunedì è stato ospite di Un giorno da pecora e nel giustificare la sua foto con Benetton e le sardine aveva spiegato: "Avevamo finito, è arrivato Benetton per un saluto e abbiamo fatto una fotoricordo che ... ilgiornale

Max09295648 : Gioco delle parti : Benetton ha fatto fuori Toscani. Una rissa tra radical chic. -