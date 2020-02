Dramma alla stazione di Modena, uomo travolto e ucciso da un treno (Di venerdì 7 febbraio 2020) L'incidente alle 9 di venerdì mattina sul binario 2 alla stazione ferroviaria di Modena. Un uomo la cui identità non è stata resa nota è stato travolto e ucciso da un treno merci. Circolazione ferroviaria rallentata sulla linea Bologna-Piacenza. Non esclusa l'ipotesi del suicidio: l'uomo si sarebbe fermato sui binari in attesa del treno. fanpage

