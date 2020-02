“Un arco per la Vita”: Villano “fabbrica” sorrisi per l’Oncoematologia di Pagani (Di giovedì 6 febbraio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNocera Inferiore (Sa) – “Una sfida già vinta”. Con queste parole, Ciro Villano, direttore artistico della manifestazione “Un arco per la Vita”, ha presentato l’iniziativa nel corso di una conferenza stampa che è stata tenuta presso il Comune di Nocera Inferiore. L’evento è in programma il 12 febbraio alle 20:30 presso il teatro Diana di Nocera Inferiore. Ma il direttore artistico e il gruppo che ha organizzato l’evento,composto da Cristina Maiorino, Rosario Iamunno e Angela Benevento, è già soddisfatto dei risultati ottenuti in termini di partecipazione artistica e collaborazioni pubbliche e private. La manifestazione sarà uno spettacolo di beneficenza il cui incasso sarà devoluto al reparto di oncoematologia dell’ospedale Andrea Tortora di Pagani. Si va verso il sold out. C’è stata infatti grande adesione all’iniziativa che ha messo insieme, ... anteprima24

