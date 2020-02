Treno deragliato, Conte: “La sicurezza dei trasporti è un diritto e una nostra priorità” (Di giovedì 6 febbraio 2020) “Sappiamo che gli inquirenti stanno facendo di tutto perche’ sia fatta luce al piu’ presto” sull’incidente ferroviario di questa mattina. “La sicurezza nei trasporti e delle nostre infrastrutture in generale e’ un diritto dei cittadini che lo Stato deve garantire e che per il mio governo rappresenta la massima priorita’.”. Lo dice il premier Giuseppe Conte durante il question time al Senato. Tutti i senatori si sono alzati in piedi quando il premier Giuseppe Conte, appena iniziato il question time al Senato, ha chiesto di ricordare le due vittime dell’incidente ferroviario vicino Lodi. Subito dopo e’ partito un applauso rivolto ai soccorritori.L'articolo Treno deragliato, Conte: “La sicurezza dei trasporti è un diritto e una nostra priorità” Meteo Web. meteoweb.eu

poliziadistato : È il Frecciarossa 9595 il treno deragliato vicino Lodi. Sul posto anche la #Poliziastradale per le conseguenze del… - poliziadistato : +++un treno ad alta velocità è deragliato questa mattina nei pressi di Lodi lungo la linea Milano-Bologna. Sul pos… - SkyTG24 : Treno #Frecciarossa deragliato a #Lodi, il video girato con un drone mostra la scena dell’incidente dall’alto -