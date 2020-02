The Irishman: Giancarlo Giannini e Stefano De Sando svelano i segreti del doppiaggio in un video esclusivo (Di giovedì 6 febbraio 2020) Nella featurette esclusiva sul doppiaggio in The Irishman, Giancarlo Giannini e Stefano De Sando, voci di Al Pacino e Robert De Niro, svelano i segreti del dar voce ai divi del film Netflix di Martin Scorsese. Tutti i segreti del doppiaggio di The Irishman svelati da Giancarlo Giannini e Stefano De Sando in una featurette esclusiva. Nella featurette, intitolata "Il doppiaggio ai tempi di The Irishman", i veterani Giancarlo Giannini e Stefano De Sando, rispettivamente voci italiane di Al Pacino e Robert De Niro, raccontano delle peculiarità del doppiaggio di The Irishman concentrandosi sulla sfida che hanno dovuto affrontare per rendere le diverse età degli attori con l'impostazione della voce. Per celebrare il film di Scorsese, Netflix ha organizzato un confronto tra i due attori, più una chiacchierata che un'intervista tradizionale. Seduti al tavolo del ristorante ... movieplayer

alessioviola : #Sanremo2020, dopo seconda serata The Irishman declassato a cortometraggio. - Noovyis : (The Irishman: Giancarlo Giannini e Stefano De Sando svelano i segreti del doppiaggio in un video esclusivo) Playh… - pornvogaga : RT @CHlARPS: tutti a lamentarsi della durata di the irishman ma 27 ore di festival tutte di fila le riuscite a sopportare eh????? -