Sanremo 2020, la classifica della seconda serata: in testa Francesco Gabbani, ultimo Junior Cally (Di giovedì 6 febbraio 2020) Dopo il voto della prima serata, anche nel corso del secondo appuntamento con Sanremo 2020 la giuria demoscopica, secondo il nuovo regolamento del Festival, ha espresso il proprio giudizio sui 12 big della canzone italiana in gara e ha selezionato i due ultimi semifinalisti tra i giovani delle “nuove proposte”: Marco Sentieri e Fasma. La classifica dei 12 big in gara nella seconda serata di Sanremo 2020 A guidare la classifica della seconda serata troviamo Francesco Gabbani con la sua Viceversa. Al secondo posto, il rock di Piero Pelù e della sua Gigante. Terzi sul podio, i Pinguini Tattici Nucleari con Ringo Starr. Nella sestina centrale della classifica troviamo Tosca (Ho amato tutto), Michele Zarrillo (Nell’estasi o nel fango), Levante (Tikibombom), Giordana Angi (Come mia madre), Paolo Jannacci (Voglio parlarti adesso), Enrico Nigiotti (Baciami ... open.online

rulajebreal : Ringrazio di cuore gli autori RAI Sergio Rubino e @giorgiocappozzo , la collega @stanzaselvaggia & Mirella Mastro… - stanzaselvaggia : Il testo del monologo di @rulajebreal : - HuffPostItalia : Sanremo 2020, il monologo di Rula Jebreal: 'Brutalizzata e stuprata, mia madre si è voluta liberare del suo corpo' -