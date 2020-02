Sanremo 2020, Junior Cally ultimissimo in classifica: al Festival il trionfo di Salvini (Di giovedì 6 febbraio 2020) ultimissimo in classifica. Junior Cally, il rapper anti-Salvini, ha fatto parlare molto a Sanremo ma non è piaciuto al pubblico del Festival. Dopo le prime due serate, la sua No Grazie (che guarda caso è stata apprezzata da molti critici) è in fondo, segno che per una volta non bastano le polemiche liberoquotidiano

rulajebreal : Ringrazio di cuore gli autori RAI Sergio Rubino e @giorgiocappozzo , la collega @stanzaselvaggia & Mirella Mastro… - stanzaselvaggia : Il testo del monologo di @rulajebreal : - HuffPostItalia : Sanremo 2020, il monologo di Rula Jebreal: 'Brutalizzata e stuprata, mia madre si è voluta liberare del suo corpo' -