Sanremo 2020, Diletta Leotta: "Sarebbe stato meglio non essere nella serata di Rula Jebreal" (Di giovedì 6 febbraio 2020) Diletta Leotta difende il suo intervento a Sanremo 2020 e pensa di essere stata penalizzata dalla presenza di Rula Jebreal. Diletta Leotta che a Sanremo 2020 parla di bellezza, mentre Rula Jebreal, poco dopo, porterà sul palco il suo monologo contro la violenza sulle donne, non è stata forse una mossa molto azzeccata. Ad ammetterlo è stata la stessa conduttrice bionda, che ne approfitta per "attaccare" le sue colleghe: "Mi avrebbero criticata comunque". Diletta Leotta era una delle protagoniste più attese al Festival di Sanremo 2020. Amatissima sui social, la conduttrice ha affiancato Amadeus nella prima serata insieme a Rula Jebreal. Purtroppo l'esperienza sanremese non è andata come Diletta se l'era immaginata, il suo monologo sulla bellezza è stato molto ... movieplayer

rulajebreal : Ringrazio di cuore gli autori RAI Sergio Rubino e @giorgiocappozzo , la collega @stanzaselvaggia & Mirella Mastro… - stanzaselvaggia : Pensate che bello, se ieri, Diletta, con spudoratezza avesse detto “Sì, sono bella e rifatta, che ve frega? Sarò li… - repubblica : #Sanremo2020 'Voi donne non dovete avere paura. Non avete nessuna colpa. Mia madre si è suicidata dandosi fuoco pe… -