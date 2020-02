Robert Pattinson è l'uomo più bello del mondo (Di giovedì 6 febbraio 2020) La bellezza può essere soggettiva, ma la matematica no. E secondo quest'ultima l'uomo più bello del mondo sarebbe insindacabilmente Robert Pattinson. Già, proprio così: non ci sono margini per controbattere, perché il viso dell'ex vampiro di Twilight, ormai pronto a indossare per la prima volta sul grande schermo i panni di Batman, sarebbe tra tutti quelli delle star internazionali il più affine ai parametri del rapporto aureo. Ovvero la formula della perfetta proporzione tra le parti - in questo caso di un volto - formalizzata nell'Antica Grecia. Il chirurgo estetico Julian de Silva ha infatti deciso – utilizzando una speciale tecnologica di mapping facciale – di mettere sotto la lente di ingrandimento i volti di alcuni tra gli attori e gli sportivi più conosciuti a livello internazionale, andando a rilevare la ... gqitalia

