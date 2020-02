Ricchi e Poveri: una Sorpresa dal Passato a Sanremo (Di giovedì 6 febbraio 2020) I Ricchi e Poveri fermano il tempo a Sanremo, con una Sorpresa che ha dell’incredibile. Il Passato ritorna sul palco dell‘Ariston, risvegliando memorie e curiosità. E mentre per i quarantenni di oggi, che da bambini canticchiavano le loro canzoni, i Ricchi e Poveri erano tre, ieri l’emozione della reunion: si sono presentati in quattro, nell’antica formazione degli anni ’60, che li rese subito famosi. Era il 1981 ed era anche allora tempo di Festival, quando Marina Occhiena, la biondina del quartetto, lasciò i Ricchi e Poveri. Era prossima proprio la loro sesta esibizione al festival, e fu la prima volta che si presentarono in tre: Angelo Sotgiu, Angela Brambati e Franco Gatti. Da allora e per quasi quaranta lunghi anni, il grande pubblico avrebbe identificato il gruppo in uno scoppiettante trio. Per chi era troppo piccolo – o non era ancora ... youreduaction

