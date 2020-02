Pogba lancia messaggi alla Juventus: “vado dove mi vogliono bene”. E Mino Raiola ci mette il carico da undici (Di giovedì 6 febbraio 2020) Paul Pogba ha detto ai compagni di squadra del Manchester United di voler lasciare il club in estate. Il 26enne centrocampista ha avuto a che fare con parecchi infortuni alla caviglia in questa stagione, scendendo in campo solo per pochi minuti. Il Real Madrid e la Juventus sono ancora interessate al francese anche se il prezzo resta alto. Fonti di spogliatoio hanno detto ai Manchester Evening News che “la testa di Pogba non è attualmente al club” e la maggior parte dei giocatori crede che sia nell’interesse dello United che si trasferisca. Il giorno della tragedia aerea del Manchester United, il terribile schianto all’aeroporto di Monaco di Baviera Pogba aveva già espresso il suo desiderio di una “nuova sfida” a giugno e il suo agente Mino Raiola aveva affermato di essere “in procinto di progettare” un trasferimento che non si è mai ... calcioweb.eu

