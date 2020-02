Maltempo Lazio, riaperta la strada di Forca D’Acero: in azione mezzi spazzaneve e spargisale (Di giovedì 6 febbraio 2020) E’ stata riaperta la strada regionale 509 di Forca D’Acero, dopo la chiusura temporanea di questa mattina -tra l’incrocio con la 666 Di Sora e il Passo- a seguito di una bufera di neve. Sono in azione mezzi spazzaneve e spargisale di Astral spa. Lo comunica Astral Infomobilita’.L'articolo Maltempo Lazio, riaperta la strada di Forca D’Acero: in azione mezzi spazzaneve e spargisale Meteo Web. meteoweb.eu

