L’Europa affonda su Sophia: la missione fallita partenza (Di giovedì 6 febbraio 2020) Le navi turche che, con molta probabilità, anche in questi giorni hanno continuato a portare armi a Tripoli, non aspettano certo i tempi della diplomazia europea. E così, mentre in Libia si continua a combattere e, come affermato dall’inviato dell’Onu Ghassan Salamé, continuano a circolare almeno 20 milioni di armi, in sede europea si fatica a trovare un accordo per il rinnovo della missione Sophia. Un’operazione quest’ultima sostanzialmente fallita già da anni, che adesso si vorrebbe “ristrutturare” per garantire il rispetto dell‘embargo sulle armi in Libia. L’Europa però, ancora una volta, sta dimostrando di essere in grado di non saper prendere una decisione nemmeno quando quest’ultima può apparire già superata. Il ruolo in Libia del vecchio continente in tal modo non può che apparire, come del resto accade già da mesi, ... it.insideover

JohnHard3 : 'Effetto coronavirus: la Cina affonda, l’Europa resiste. Cosa attendersi' - gaffinosim : 'Effetto #coronavirus : la #Cina affonda, l’Europa resiste. Cosa attendersi' - - Giovanni1DiMaio : RT @InvestingItalia: Effetto coronavirus: la Cina affonda, l’Europa resiste. Cosa attendersi - -