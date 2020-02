Final Eight della Coppia Italia di calcio a 5, la Sandro Abate scalda i motori (Di giovedì 6 febbraio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoAvellino – E’ cominciato il conto alla rovescia per le Final Eight della Coppia Italia di calcio a 5. Manifestazione che si svolgerà a Faenza dal 26 al 29 marzo. Confermata la formula della passata edizione per l’evento per club più importante del futsal Italiano, organizzato dalla Divisione calcio a cinque con il patrocinio della Regione Emilia-Romagna e del Comune di Faenza e la collaborazione del Comitato Regionale emiliano-romagnolo della Lega Nazionale Dilettanti e del Settore Giovanile e Scolastico della Figc. Il PalaCattani di Faenza ospiterà tutta la Coppa Italia di Serie A maschile: i quarti (giovedì 26), le semiFinali e la Finale si giocheranno tutti nell’impianto “centrale” della Final Eight. Faenza che ospiterà anche le semiFinali e la Finale della Coppa Italia di Serie A femminile, che vedrà disputare i quarti di Finale venerdì 27 ... anteprima24

