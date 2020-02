Ferrara, cliente rifiuta la parrucchiera ghanese e il sindaco leghista va a farsi lavare i capelli da lei: "No al razzismo" (Di giovedì 6 febbraio 2020) Lavinia Greci Una cliente aveva lasciato il negozio pur di non farsi toccare i capelli dalla dipendente straniera. Così Alan Fabbri ha mostrato la sua solidarietà a Sandra, da più di vent'anni dipendente del salone della città emiliana Avrebbe rifiutato di farsi fare un'acconciatura dall'unica parrucchiera rimasta libera all'interno del salone perché di colore. Il fatto, che risale alla fine dello scorso gennaio, è accaduto a Ferrara, all'interno del centro commerciale di via Giusti, dove una cliente avrebbe preferito lasciare il negozio pur di non farsi toccare i capelli dalla dipendente di origini africane. E a pochi giorni da quell'episodio, il sindaco della Lega della città emiliana, Alan Fabbri, avrebbe risposto al gesto razzista andando personalmente a esprimere solidarietà alla parrucchiera africana. "Care amiche e amici, vi ricordate la notizia apparsa sulla stampa ... ilgiornale

