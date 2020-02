Falso allarme bomba al Partenio-Lombardi: amichevole blindata (Di giovedì 6 febbraio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoAvellino – Falso allarme bomba al Partenio-Lombardi di Avellino. Nel primo pomeriggio una telefonata anonima al 112 aveva annunciato la presenza di due ordigni all’interno della struttura di Via Zoccolari. Sul posto si sono recati i Carabinieri, gli agenti della Sezione Volanti e la Digos. Dopo alcune verifiche, il cui esito è stato negativo, è tornata la tranquillità. Nel pomeriggio l’Avellino di Ezio Capuano scenderà in campo per il test amichevole contro il Baiano. Previsto un presidio delle forze dell’ordine alla luce di quanto accaduto pochi istanti fa. L'articolo Falso allarme bomba al Partenio-Lombardi: amichevole blindata proviene da Anteprima24.it. anteprima24

Corriere : Era falsa la notizia della sassaiola anti- cinesi: denunciato un prof - Corriere : Era falsa la notizia della sassaiola anti- cinesi: denunciato un prof - piuenne : #Avellino, falso allarme bomba allo stadio #Partenio-Lombardi -