Deraglia treno alta velocità a Lodi, il racconto dei passeggeri: "Un rumore tremendo, un colpo e il buio. Credevamo fosse finita" (Di giovedì 6 febbraio 2020) Nelle parole delle persone che si sono salvate il racconto dell'incidente e dei soccorsi: "Il treno andava velocissimo, forse 300 chilometri all'ora. Siamo usciti attraverso un buco per metterci in salvo" repubblica

