Volta a la Comunitat Valenciana 2020: Dylan Groenewegen batte Jakobsen in volata nella prima tappa (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Era l’uomo più atteso e non poteva fallire: Dylan Groenewegen inizia con una vittoria la nuova stagione. Il fenomeno olandese della Jumbo-Visma si impone nella prima frazione della Volta a la Comunitat Valenciana 2020: 180 chilometri da Castelló a Vila-Real, che si sono conclusi ovviamente in volata. Sprint vincente per l’atleta orange, al 39mo successo della carriera, che domani partirà con il simbolo del primato sulle spalle. La tappa è stata caratterizzata fin da subito da una fuga comprendente l’azzurro Cristian Scaroni (Gazprom-Rusvelo), il belga Cédric Beullens (Sport Vlaandren-Baloise) e gli spagnoli Julien Irizar (Fundacion-Orbea) e Diego Sevilla (Cometa Xstra). Il gruppo ovviamente ha gestito bene la situazione, andando a chiudere il gap a circa 20 chilometri dal traguardo. Grande sfida come di consueto tra i treni delle compagini dei velocisti: Fabio Jakobsen ... oasport

