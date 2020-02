‘Torna a casa tua’: giovane napoletano di origine cingalese pestato ad Aversa (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Aggressione a sfondo razzista all'esterno della stazione ferroviaria di Aversa, pestato un ragazzo di 19 anni nato a Napoli da famiglia cingalese. Ha riportato la frattura del setto nasale e sarà operato nei prossimi giorni. A rendere noto l'episodio la cooperativa Dedalus che gestisce il centro interculturale "Officine Gomitoli" frequentato dal giovane. fanpage

