Tesla - Elon Musk propone una nuova Gigafactory in Texas (Di mercoledì 5 febbraio 2020) La Tesla potrebbe realizzare una nuova Gigafactory in Texas, e si tratterebbe della terza struttura negli Stati Uniti dopo quelle di Buffalo e Hawthorne. La proposta, o forse solo una provocazione, è stata lanciata dal ceo della Casa californiana, Elon Musk, attraverso un sondaggio su Twitter (al momento ancora attivo) che ha riscosso in poche ore oltre 200 mila risposte. Il cinguettio Giga Texas? sta registrando un alto tasso di gradimento da parte degli utenti, con circa l80% di risposte positive. Dallidea al progetto. Se l'intenzione dovesse essere confermata - e al momento non sono giunti commenti da Tesla a riguardo - il progetto del nuovo stabilimento andrebbe ad aggiungersi a quello già previsto in Germania (Berlino). Lo stesso Musk ha affermato, nel corso di una recente teleconferenza, la necessità per la Tesla di aumentare la capacità delle batterie per ... quattroruote

