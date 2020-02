Race to dinner, le cene in cui le bianche americane ammettono il loro razzismo (per combatterlo) (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Si radunano attorno al tavolo, su cui viene servita la cena: otto donne americane, bianche e liberali (una è la padrona di casa e le altre sette sono le ospiti), si incontrano per parlare di quante volte, anche inconsciamente, si comportano o pensano in modo razzista. A coordinare la discussione, Regina Jackson, una donna nera che lavora nel settore immobiliare, e Saira Rao, avvocata che si identifica come indiana americana: sono loro le fondatrici delle «Race to dinner». Finora, dalla primavera del 2019, sono state organizzate 15 cene nelle maggiori città degli Stati Uniti: ognuna costa 2500 dollari, che possono essere coperti da una sola, generosa, ospite, oppure divisi fra le commensali. «Se le facessimo in una sala conferenze, se ne andrebbero», spiega Rao al quotidiano inglese The Guardian. «Ma alle donne bianche benestanti è stato insegnato a non abbandonare mai la tavola». ... vanityfair

