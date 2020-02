Perché è saltato l’intervento di Roger Waters a Sanremo? (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Roger Waters, già bassista e autore dei testi più importanti dei Pink Floyd e oggi musicista solista, avrebbe dovuto essere virtualmente a Sanremo con un videomessaggio registrato. Il suo intervento era stato annunciato, a sorpresa, durante la conferenza stampa e avrebbe dovuto introdurre il monologo di Rula Jebreal, un tempo vicina a Waters, ed era stato considerato come un suo “regalo” alla giornalista. Il messaggio però è saltato, a quanto pare all’ultimo momento. Perché è saltato l’intervento di Roger Waters? La RAI ha fatto sapere che il videomessaggio è saltato per “problemi di scaletta” e ha assicurato che stamattina verrà spiegato il motivo in conferenza stampa. Nel frattempo si fanno alcune ipotesi sulla reale motivazione: Stasera Rula Jebreal porterà sul palco anche un messaggio di Roger Waters, non propriamente un filoisraeliano. ... nextquotidiano

