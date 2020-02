Papa Francesco incontra la donna che aveva schiaffeggiato per scusarsi di persona (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Dopo essersi scusato pubblicamente per lo shiaffeggiamento in Piazza San Pietro, Papa Francesco ha voluto incontrare la donna protagonista del gesto di stizza del Pontefice per chiederle personalmente il perdono per l’accaduto. L’appuntamento è avvenuto all'inizio di gennaio ma non è stato pubblicizzato in alcun modo dai media vaticani. fanpage

vaticannews_it : #4febbraio #PapaFrancesco all'omelia durante la Messa mattutina a #CasaSantaMarta: Dio piange per noi quando ci all… - vaticannews_it : Il Messaggio di #PapaFrancesco per l'apertura delle celebrazioni dei 150 anni di #RomaCapitale #03022020 - vaticannews_it : #4febbraio videomessaggio di #PapaFrancesco a un anno dalla Dichiarazione sulla Fratellanza Umana - Vatican News -