L’odio online ora è un reato: arrivano le condanne per chi insulta sui social (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Gli insulti social sono un reato: arrivano le condanne Il falso mito dell’impunità per chi riempie i social di insulti è sempre più smentito dalle condanne che fioccano nelle aule dei tribunali di tutto il Paese. E se a ricevere maggiore attenzione da parte degli organi di informazione sono le sentenze che coinvolgono personaggi pubblici come quella che lo scorso anno ha condannato il sindaco leghista di Pontinvrea, Matteo Camiciottoli, a un risarcimento di 20mila euro per aver augurato lo stupro all’ex Presidente della Camera, Laura Boldrini, sono in costante aumento anche i procedimenti giudiziari che coinvolgono normali cittadini. L’ultimo caso è quello di un 46enne di Modena che dovrà scontare quattrocento ore di lavoro socialmente utile a titolo gratuito per aver scritto su Facebook delle frasi razziste – con riferimenti a campi di concentramento e fuoco – contro una famiglia ... tpi

