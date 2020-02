LIVE Volley, Superlega 2020 in DIRETTA: bene Perugia, Milano e Civitanova, in difficoltà Trento e Modena (Di mercoledì 5 febbraio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Presentazione diciannovesima giornata VERONA-PADOVA 5-7: errore dai nove metri per Hernandez. TRENTINO-Milano 5-5: pallonetto millimetrico di Vettori. MODENA-Civitanova 6-5: errore in ricostruzione di Bednorz.05 VIBO VALENTIA-Perugia 0-1: la Sir dopo essersi portata in vantaggio 2-1 parte bene anche nel quarto parziale. RAVENNA-LATINA 25-23: i padroni di casa passano in vantaggio. TRENTINO-Milano 19-25: primo parziale convincente per la PoweVolley. VERONA-PADOVA 21-25: diagonale vincente di Hernandez, che regala il primo parziale ai suoi. TRENTINO-Milano 19-23: diagonale vincente di Russell. RAVENNA-CISTERNA 21-20: mani-out di Lavia. MODENA-Civitanova 17-25: primo set enciclopedico per i ragazzi di De Giorgi. VIBO VALENTIA-Perugia 19-20: pipe indifendibile di Defalco. VERONA-PADOVA 20-21: errore in attacco di Hernandez. TRENTO-Milano ... oasport

zazoomblog : LIVE Volley Superlega 2020 in DIRETTA: Perugia 1-1 con Vibo Valentia iniziano gli altri match! - #Volley… - AliceDiGregori3 : RT @modenavolley: È tempo di big match ?? ?? Civitanova ?? PalaPanini ?? 20,30 ?? @RaiSport ?? Uno Volley ?? Live tweet Il Tempio è pronto, e t… - zazoomblog : LIVE Volley Superlega 2020 in DIRETTA: si parte con Vibo Valentia-Perugia! - #Volley #Superlega #DIRETTA: #parte -