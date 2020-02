Lite Messi Abidal, il presidente del Barcellona conferma il team manager (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Allarme rientrato in casa Barcellona: il presidente Bartomeu chiarisce il “caso Messi” dopo il lungo colloquio con Abidal Nessuna rottura fra Eric Abidal e il Barcellona. Il presidente Bartomeu ha incontrato il team manager catalano e, dopo un colloquio di circa due ore, ha confermato il dirigente. Basterà tutto questo per mettere la parola fine alla polemica nata dallo scontro con Lionel Messi? Per il momento, sembra che il club blaugrana abbia istituito una specie di tregua. Leggi su Calcionews24.com calcionews24

