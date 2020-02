Kobe Bryant moglie | “Mi chiamava con soprannomi in italiano” (Di mercoledì 5 febbraio 2020) La moglie di Kobe Bryant, Vanessa Laine, in un tenero e commosso post su Instagram ricorda il marito e la figlia 13enne e svela qualche dolce curiosità. Vanessa Laine, moglie del compianto Kobe Bryant, ha reso omaggio al suo defunto marito a 10 giorni dalla tragica scomparsa di lui e della loro figlia di 13 … L'articolo Kobe Bryant moglie “Mi chiamava con soprannomi in italiano” è apparso prima sul sito ViaggiNews.com viagginews

Eurosport_IT : Kobe is a legend. And Legends never die. ?????? Una frase che non stanca, perché è sempre vera. #MambaForever… - repubblica : Kobe Bryant, il post della moglie su Instagram: ''Mi chiamavi principessa' - SkySport : #Gabigol sceglie la numero 24: messaggio di lotta all'omofobia e omaggio a #Kobe -