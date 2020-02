Indiscrezione: ecco quanto guadagnerà davvero Rula Jebreal a Sanremo 2020 (Di mercoledì 5 febbraio 2020) ecco quanto ha guadagnato Rula Jebral a Sanremo La partecipazione di Rula Jebreal a Sanremo 2020 è stata un successo. Il suo monologo sul palco dell’Ariston ha conquistato tutti. Eppure anche sulla giornalista palestinese sono piombate critiche, come quelle relative al cachet per la sua presenza al Festival. Si è vociferato molto, nei giorni pre-Sanremo, sul suo compenso. Inizialmente era trapelato che avesse staccato da Mamma Rai un assegno pari a 25mila euro, ma noi di TPI siamo in grado di confermare che il suo cachet è di 8mila euro, di cui la metà – come lei stessa ha dichiarato – sarà devoluto a Nadia Murad, l’attivista irachena yazida rapita e stuprata dall’Isis. Durante la conferenza stampa al Roof Ariston, Rula Jebreal ha spiegato che per partecipare al Festival ha dovuto prendere due settimane di ferie non pagate negli Stati Uniti ... tpi

BuzuLuke : Indiscrezione: esports, ecco l’Inter insieme ai Qlash - mAscki0 : RT @DeugemoTwo: Il derby d'Italia sarà anche negli esports: è l'indiscrezione che arriva dalle voci di corridoio con l' @Inter che avrebbe… - italia_esports : RT @eSportsMag_it: L’ufficialità arriverà solo nei prossimi giorni ma nel frattempo le voci già corrono: l’Inter è… -