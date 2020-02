Frattamaggiore, rapinatori in fuga dopo due colpi: folle inseguimento coi carabinieri (Di mercoledì 5 febbraio 2020) I carabinieri hanno arrestato dopo un lungo inseguimento per sette chilometri due rapinatori: avevano rapinato due persone in episodi diversi ad Aversa. Anche l'auto con cui hanno provato la fuga senza fermarsi all'alt era stata rubata il giorno prima. Devono ora rispondere di rapina aggravata. La fuga attraverso Arzano, Casavatore e Casoria. fanpage

