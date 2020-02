Chi è Emma D’Aquino, la giornalista del Tg1 tra le donne di Sanremo 2020 (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Tra le donne presenti nella 70esima edizione del Festival di Sanremo questa sera c'è Emma D'Aquino, la celebre conduttrice del Tg1, ormai volto iconico della Rai da più di vent'anni. Non è la prima volta che la giornalista calcherà il palco dell'Ariston, infatti fu protagonista di una gag, nell'edizione del 2018 con Claudio Baglioni. L'abbiamo vista in questi anni non solo in programmi giornalistici, ma anche di intrattenimento. Nulla si sa, invece, della sua vita privata che custodisce gelosamente. fanpage

